Le palmarès du WWF – Le lynx et le gypaète, ces grands gagnants de l’an 2021 Chaque année, le WWF dresse la liste des espèces dont la condition s’est améliorée. Elle montre que les efforts de protection peuvent donner des résultats, parfois spectaculaires. Jocelyn Rochat

«Odrina», ce lynx ibérique femelle, a eu une portée de trois petits nés en liberté dans une meule de foin de la province de Ciudad Real, en Espagne. Ces naissances améliorent les chances de survie de cette espèce très menacée. WWF

Le pire n’est jamais certain et le lynx ibérique en témoigne. Dans les années 2000, ce cousin espagnol et portugais du lynx boréal (celui qui se promène dans nos forêts) avait décroché le titre peu envié de «félin le plus menacé au monde». Une vingtaine d’années plus tard, il apparaît sur la liste des animaux gagnants de 2021, qui a été établie tout récemment par le WWF.