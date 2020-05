Coronavirus – Le luxe fait face à un recul de 20% à 35% cette année En dépit du déconfinement, l’été sera le plus touché, alertent Bain & Co et la fondation italienne du luxe Altagamma Pierre-Alexandre Sallier

La reprise des boutiques de luxe – ici, lundi, Place Vendome à Paris – sera très progressive, selon Bain & Co. Getty Images

Les chiffres sont en phase avec ceux annoncés par les conglomérats de marques horlogères – Swatch ou LVMH par exemple – au sortir d’un mois de mars en bonne partie paralysé d’un point à l’autre de la planète par la pandémie.

Seul problème, ces reculs de 20% à 35% des ventes sur le marché mondial du luxe anticipés par le cabinet de conseil Bain & Co et avec la fondation Altagamma, qui regroupe les fabricants de luxe italiens, concernent à présent l’ensemble de l’année 2020. Et le retour à la situation d’avant devrait prendre au mieux deux ans.

Recul de 50% cet été

Mêlant les prévisions économiques, les perspectives des analystes financiers et des entretiens avec une centaine d’experts, cette enquête montre que le déconfinement progressif ne devrait pas marquer le bout du tunnel. La pandémie a stoppé net l’activité touristique, principal moteur du secteur, et conduit à la fermeture des boutiques partout dans le monde. Résultat, le deuxième trimestre – en gros, la période estivale – sera «le plus touché de l’année» avec une activité inférieure de 50% à 60% à celle de l’été 2019.

La plus forte résistance est affichée par les accessoires, la beauté et la bijouterie Claudia d’Arpizio et Federica Levato, Bain & Co

«Si tous les secteurs sont en déclin, la plus forte résistance est affichée par les accessoires (ndlr: maroquinerie), les produits de beauté et la bijouterie», précisent Claudia d’Arpizio et Federica Levato, les deux responsables du rapport. En revanche, ces dernières observent que l’horlogerie devrait le plus souffrir. Les commentaires en marge de la présentation des résultats du conglomérat Richemont, vendredi, permettront d’affiner ce pronostic.

Retour à la normale en 2022

Sur l’ensemble de l’année, la baisse dépendra – outre l’éventualité d’une nouvelle vague de contagion – de la reprise du tourisme et du rebond des ventes en Europe et aux États-Unis. La Chine, qui amorce un lent rebond, devrait conserver son rôle de moteur.

La reprise sera très progressive. Bain & Co ne voit pas les ventes de produits de luxe retrouver leur niveau de l’an dernier – 281 milliards d’euros – avant 2022 ou 2023. Cette année, l’activité devrait plutôt se situer entre 180 et 220 milliards d’euros. À plus long terme, les experts anticipent un marché atteignant 320 milliards d’euros en 2025, soit une croissance moyenne atteignant l’équivalent de seulement 2 à 3% par an depuis 2019. L’importance de la Chine sortira accrue de cette crise, estime le rapport: le pays, d’où est partie la pandémie qui a mis à genoux le secteur, représentera à lui seul près de la moitié des ventes de produits de luxe à mi-parcours de la décennie, contre un tiers en 2019.