Restrictions sanitaires – Le Luna Park, pris d’assaut, fait jaser La décision d’autoriser les manèges et de fermer les restaurants est critiquée. Les forains assurent que les mesures sont respectées. Chloé Dethurens

Des personnes portant des masques faciaux de protection contre propagation du Covid-19 marchent entre les manèges, lors de l'ouverture du Luna Park de la plaine de Plainpalais pour les Fêtes de Pâques, ce samedi 27 mars à Genève. keystone

Sur la plaine de Plainpalais ce week-end, il y avait une foule souriante. Des familles et des ados, heureux de pouvoir enfin frissonner du haut d’un manège ou de croquer dans le sucre d’une pomme d’amour. Mais le succès de ce premier tour d’essai du Luna Park, censé durer jusqu’au 18 avril, ne plaît pas à tout le monde. La «Tribune de Genève» a reçu de nombreux messages de citoyens dénonçant cette ouverture d’un côté, et la fermeture des établissements publics et culturels de l’autre.

Ce n’est pas la présence des forains qui est critiquée, mais le traitement réservé aux restaurants. Après notre reportage de ce week-end, les commentaires sur le web et les courriers de lecteurs ont afflué. Pour Angélique, les restaurants doivent au moins pouvoir exploiter leurs terrasses: «Le monde qu’il y avait à Plainpalais, ce n’est pas pire qu’une table de quatre personnes assises.» Janine estime que cette décision est bénéfique «pour les forains et les gens qui ont besoin de vivre. Mais à condition que les restaurants ouvrent aussi. Sinon, où sont la logique et l’égalité de traitement?» Yves et Odile, eux, jugent que «cette situation est inadmissible en période de pandémie».