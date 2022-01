Plein air forain – Le Luna Park de Plainpalais vous envoie masqué dans les airs de l’année nouvelle Week-end de rêve pour les amateurs d’attractions foraines. L’un des plus beaux champs de foire d’Europe occupe la plaine durant encore une semaine. Reportage annuel. Thierry Mertenat

Genève, le 1 er janvier 2022. Le voltigeur, tout beau tout neuf, dans son jus centenaire. © Magali Girardin MAGALI GIRARDIN

Trouver du pain frais au centre-ville le premier jour de l’an? Il valait mieux miser sur sa réserve personnelle et allumer le four. Relâche générale dans la boulangerie. Seuls les artisans de churros assuraient une continuité pâtissière. On faisait la queue samedi et dimanche sur la plaine de Plainpalais pour croquer cette pâte frite en forme de gros spaghetti sucré.

Le fameux beignet conduit là où on veut aller, au Luna Park, ouvert dès le début de l’après-midi. Le 1er janvier est traditionnellement une date sans concurrence pour les forains. Ils sont les rois du monde, personne d’autre ne travaille, les lieux de divertissement ont la gueule de bois et les destinations skieuses regardent fondre la neige sous une température printanière.