Battu par Näfels au tie-break, le leader a su laisser passer l’orage. Le point arraché tient du miracle et récompense sa force de caractère.

Chênois a trouvé à qui parler et face à Näfels, un dauphin plutôt requin, il n’a longtemps pas eu voix au chapitre. Dominé physiquement par son rival glaronais et ses cinq mercenaires étrangers, le leader a au moins eu le mérite de ne pas sombrer après la perte des deux premiers sets. Sa défaite 2-3 (15-25. 18-25, 25-17, 25-22, 11-15) n’en est que plus valeureuse. “Mais c’est un petit miracle de s’en tirer aussi bien”, convenait le passeur Robin Rey à l’issue de la partie.

A Sous-Moulin, c’est bien Näfels qui a tenu le crachoir pendant une heure. Avec un pointu (Brzakovic) fantomatique et un ailier (Rammé) à côté de ses baskets, Chênois ne pouvait pas rivaliser. D’autant que pour son premier match de la saison en tant que titulaire, Jovan Djokic est apparu encore très timoré. Dans ce contexte, les visiteurs ont eu tout loisir de faire valoir leurs qualités: un service de feu, une défense de fer et une attaque souvent irrésistible.

Dans les cordes, Chênois a eu le mérite d’encaisser le coup sans jeter l’éponge. Deux «pichenettes» de Robin Rey en entame de troisième round lui ont permis de trouver l’ouverture. Les bouts de filet sinistrés, c’est au centre, en exploitant la virtuosité de Daniel Urueña et Dejan Radic, que le passeur chênois a trouvé la voie. Djokic a tenu le choc en réception et en face, le libero Küng a fini par craquer.

Revenu à 2-2, Chênois n’a pourtant pas eu le dernier mot. Dans le tie-break, Näfels a repris le dessus, grâce notamment à son central colombien Leandro Mejia Ararat. «On était fatigué, et moi le premier, confiait le capitaine Djokic. Finalement, ce résultat n’est pas si mauvais que cela. On sauve notre place de leader et on sait plus que jamais à quoi s’attendre. Näfels est costaud et pour continuer à jouer les premiers rôles, on devra être au top.»