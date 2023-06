Depuis plus d’un siècle, les relations entre bailleurs et locataires font l’objet de poussées de fièvre épisodiques, qui au gré des hauts et des bas de la conjoncture ont donné naissance à un arsenal de mesures, de plus en plus compliquées et formalisées, destinées à concilier deux exigences pourtant fondamentalement contradictoires, à savoir la protection des locataires contre les abus des bailleurs d’un côté, le maintien d’un fonctionnement à peu près correct du marché de l’immobilier locatif de l’autre.

La contradiction tient en ceci que la lutte contre les procédés pouvant déboucher sur des loyers abusifs, légitimée en quelque sorte par l’inégalité, tenue pour incontestable, du pouvoir de négociation entre bailleurs et locataires, conduit invariablement à maintenir le niveau général des loyers des logements existants en dessous de celui des nouveaux logements. Or pareille dichotomie est triplement fâcheuse. Premièrement, cette sorte de rente de situation qui se creuse au fil des ans au profit des locataires en place (assez semblable, d’ailleurs, à celle dont bénéficient les propriétaires de longue date de leur propre logement) empêche toute mobilité entre locataires, et pénalise d’autant les personnes à la recherche d’un logement.

Deuxièmement, le parc de logements existants vieillit et se déprécie à mesure que leur rendement, limité par les contraintes légales et réglementaires, n’incite guère les propriétaires à investir dans leur réhabilitation.

Enfin, la construction de nouveaux logements est freinée par la perspective de les voir soumis tôt ou tard aux mêmes restrictions (quand celles-ci ne s’appliquent pas d’entrée de jeu!), ce qui débouche sur des loyers d’autant plus élevés que l’offre, qui se raréfie ainsi, demeure insuffisante face à une demande toujours plus largement insatisfaite, d’où la multiplication de pratiques d’intermédiation plus ou moins licites.

Tout cela fait qu’associations de bailleurs et défenseurs des locataires se regardent en chiens de faïence, que les projets de réforme du droit du bail se suivent sans grand succès, et que faute de mieux on se satisfait de l’existant.

«Le bon sens voudrait qu’une indexation des loyers, s’il en faut une, soit fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation.»

Survient alors ce que ni les uns ni les autres n’avaient prévu: une remontée subite de ce que la législation a institué, depuis un certain temps, comme «taux de référence» pour l’indexation des loyers*, à savoir le taux d’intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires en Suisse. Ce taux, défini pour la première fois en septembre 2008, n’avait jamais cessé de baisser, passant de 3,5% à l’époque à 1,25% en mars 2020, niveau qu’il a conservé jusqu’à l’annonce de son relèvement à 1,5% pour le 2 juin dernier. Résultat, l’indice des loyers, qui avait pratiquement doublé au cours des 25 années antérieures à 2008, pour ne progresser que de 12% depuis cette date, soit d’à peine 0,4% par année, assène à présent un coup de massue aux locataires concernés, puisque le relèvement d’un quart de point du taux de référence ouvre la porte à une augmentation de leur loyer de 3%.

Comble de l’absurdité, puisque la hausse des taux d’intérêt décidée par la Banque nationale pour lutter contre l’inflation a pour effet premier de faire ainsi monter les prix du premier poste de dépenses des ménages! Le bon sens voudrait qu’une indexation des loyers, s’il en faut une, soit fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Mais voilà: maintes fois suggérée, une telle solution a à chaque fois trébuché sur la mésentente des parties concernées…

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique. DR

