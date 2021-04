Écologie – Le lombric, star de l’agriculture urbaine Un atelier de lombricompostage se tenait samedi matin dans le cadre des 48 heures de l’agriculture urbaine. Hommage à un décomposeur hors pair. Luca Di Stefano

Au fond du lombricomposteur, du papier, des déchets naturels et le produit du processus de décomposition. Magali Girardin

Il est rouge, plutôt fin et ceux qui le voient ne prennent plus un air de dégoût. Il y a même ceux qui souhaitent en adopter. Sur le balcon, dans un garage? Non, dans la cuisine, c’est mieux.

En star des 48 heures de l’agriculture urbaine, le lombric était au centre de toutes les attentions, samedi matin, au cœur de l’Écoquartier de la Jonction. Un atelier pour une poignée de participants désireux de produire leur propre compost.

Un engrais efficace

Par où commencer? Compter une centaine de francs pour la version la plus simple d’un lombricomposteur. Ceux qui souhaiteront des modèles en terre cuite ou des déclinaisons «design» débourseront davantage, jusqu’à 350 francs. L’objet est composé d’anneaux séparés par des filtres laissant l’air et le ver circuler d’un étage à l’autre.