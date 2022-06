Chaque semaine, des avocats de l’Asloca Genève et de la Chambre genevoise immobilière répondent à vos questions en lien avec votre logement.

Question de Georges M. au Grand-Saconnex: «Je loue un appartement de cinq pièces à des locataires dont le bail arrive prochainement à échéance. Ils m’ont informé qu’ils avaient effectué des travaux de rénovation et de modification pour lesquels ils me demandent une indemnité en raison de la prétendue plus-value apportée. Avaient-ils le droit de procéder à des travaux sans mon accord et dois-je leur accorder l’indemnité réclamée?»

Il convient tout d’abord de distinguer les travaux d’entretien des travaux de rénovation.

S’il s’agit de menus défauts survenant en cours de bail ou des dégâts occasionnés par le locataire, ce dernier a non seulement le droit mais aussi le devoir d’effectuer les travaux de réparation à ses frais.