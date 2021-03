Les loyers à Genève ont été multipliés par 17 depuis 1939, davantage qu’à Zurich, qu’à Bâle ou partout ailleurs en Suisse. Ces chiffres émanent d’une étude de l’Office cantonal de la statistique qui retrace quatre-vingts ans d’évolution des loyers dans le canton. «Évolution» étant une pudique litote, puisque les loyers ont toujours pointé dans le même sens, vers le haut.

Les coupables de ces augmentations (outre la cupidité), on les connaît: les taux d’intérêt et la pénurie. Mais cette perspective historique nous rappelle à quel point leur effet cumulé peut avoir des effets désastreux. Dans les années 60 et 70, les loyers ont parfois flambé de 10% par année. Et c’est une moyenne. Par chance, les salaires étaient aussi à la hausse.

Lire aussi: Nos loyers sont 17 fois plus cher qu’en 1939

Désormais, depuis une vingtaine d’années et grâce à la faiblesse des taux hypothécaires, les loyers sont relativement stables. Mais c’est une moyenne qui, là encore, est trompeuse. Car elle cache de fortes inégalités. D’un côté, les locataires en place, qui profitent de la faiblesse des taux. De l’autre, ceux qui cherchent à se loger, les jeunes en particulier, et qui subissent de plein fouet les effets de la pénurie. Car c’est sur eux, la loi est ainsi faite, que s’exerce la pression du marché. Conséquence: un locataire qui entre aujourd’hui dans un quatre-pièces débourse 1900 francs. Son voisin installé depuis plus de vingt ans paie, lui, 1200 francs.

Cet état de fait ne va pas changer de sitôt. Le droit du bail, de compétence fédérale, n’est pas très sensible aux distorsions du marché qui frappent les villes, en particulier Genève. On peut même craindre que la situation va empirer. Car à voir à quel niveau de prix vertigineux les immeubles s’arrachent aujourd’hui, on peut parier que la pression s’accentue encore sur les loyers des nouveaux arrivés, exacerbant encore ces écarts.