Agriculture et politique – Le lobby paysan réclame une assurance récolte Face aux menaces du réchauffement climatique sur les cultures, deux PLR exigent un coup de pouce de l’État. Mais à Berne, la grogne est palpable. Florent Quiquerez

Ce sont deux PLR fribourgeois qui mènent la fronde: Johanna Gapany et Jacques Bourgeois. Services du parlement

Il y a eu le gel qui a ravagé les vignes et les abricotiers au printemps, puis la grêle et les inondations de l’été qui ont détruit les cultures. L’agriculture a payé un lourd tribut aux conditions extrêmes de cette année. Pour limiter les pertes liées à ces épisodes de plus en plus intenses et fréquents, l’idée d’une assurance récolte rejaillit sous la Coupole.

La fronde est menée conjointement dans les deux chambres du parlement. Au National, c’est Jacques Bourgeois (PLR/FR), ancien directeur de l’Union suisse des paysans, qui prépare une motion; aux États, la sénatrice Johanna Gapany (PLR/FR) fera de même. Les deux élus rappellent que plusieurs pays proposent déjà de telles assurances. «Il est urgent que la Suisse s’y mette aussi», lâche Jaques Bourgeois.