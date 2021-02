Initiatives antipesticides – Le lobby agricole est accusé de faire du «greenwashing» Des publications à l’origine difficilement identifiable, comme celles d’«Agriculture durable», font polémique. Leurs auteurs se défendent. Florent Quiquerez

Une des publications qui fait bondir les partisans des initiatives antipesticides.

Ces publications, vous les avez sans doute vues dans les journaux, sur des sites d’information ou les réseaux sociaux. Illustrés d’images bucoliques et agrémentés de graphiques, ces textes portent sur l’agriculture et l’usage de pesticides. On y parle du glyphosate, qui serait «utile à la conservation des sols», du chlorothalonil qui a «une limite de détection mal comprise», du déclin des abeilles, dont les paysans seraient «le bouc émissaire» ou encore de la qualité des eaux, où «l’agriculture ne représenterait qu’une infime partie de la pollution».