Encre bleue - Le livre, valeur refuge

Ainsi donc le pass sanitaire est entré en vigueur dans notre pays. On ne discutera pas ici du bien ou du mal-fondé de cette mesure, une Julie n’y suffirait pas tant la chose fait débat. Mais il y a assurément là matière à feuilletonner! Car on n’imagine pas toujours les conséquences qu’une telle décision implique dans la vie pratique. C’est ainsi que samedi dernier, au dire de mes amis bibliothécaires, ça se bousculait au portillon des différents sites genevois.

Il y avait là une foule de lecteurs, pratiquants et prévoyants, venus en toute urgence rendre les ouvrages empruntés avant qu’il ne soit trop tard et faire un bon gros stock de bouquins pour les mois à venir. C’est que depuis lundi 13 septembre, un certificat Covid ainsi qu’une pièce d’identité sont demandés à l’entrée des bibliothèques municipales. Une institution qui développe cette année la thématique «Une fenêtre sur le monde»…

Pour profiter encore de cette ouverture au monde, les amateurs non vaccinés de polars, de romans ou de mangas ont donc fait une razzia sur tout ce qui était disponible. Histoire d’avoir de quoi occuper leurs jours et leurs nuits. Comme ils n’ont plus accès au cinéma, au théâtre ou au concert, il faut bien avoir de quoi se distraire, ou du moins occuper leur esprit et stimuler leur imaginaire.

Espérons que le système «click and collect» soit à nouveau proposé pour combler la soif de lecture de ces irréductibles Genevois. Autrement, l’hiver sera long… Bon, il leur est toujours possible de lire ou de relire tous les tomes de «À la recherche du temps perdu» de Marcel Proust. Ça occupe. Mieux, ça inspire. En ces temps de crise, le livre reste manifestement une valeur refuge. N’est-ce pas une bonne nouvelle?

