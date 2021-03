Festival de littérature – Le livre sur les quais à Morges se tiendra du 3 au 5 septembre La 12e édition de la manifestation aura bien lieu cette année avec des mesures de sécurité sanitaire adaptées à la pandémie. Près de 150 auteurs partageront leurs oeuvres dans le cadre de rencontres, de croisières et de dédicaces.

«Après le succès et le maintien de la 11e édition, nous avons bon espoir d’offrir à nouveau au public et aux invités un week-end littéraire convivial», a indiqué mardi la directrice du Livre sur les quais. Keystone/Jean-Christophe Bott

Le livre sur les quais à Morges (VD) a annoncé mardi que sa 12e édition se tiendra bel et bien cette année, du 3 au 5 septembre, en présence d’auteurs – limités à 150 invités – et du public. C’est l’écrivain espagnol Javier Cercas qui présidera la manifestation proposant rencontres, croisières, performances scéniques et dédicaces.

Parce que les incertitudes quant à la possibilité de se réunir en septembre ne sont pas toutes levées, l’équipe d’organisation concocte une édition singulière, adaptée à la situation, et élabore un concept compatible avec le virus, écrit-elle dans un communiqué.

«Après le succès et le maintien de la 11e édition, nous avons bon espoir d’offrir à nouveau au public et aux invités un week-end littéraire convivial qui allie qualité de programmation, accueil des autrices et auteurs et sécurité des festivaliers», explique la directrice Fanny Meyer, citée dans le communiqué.

Fanny Meyer lors de la 11ème édition du Livre sur les quais en 2020. Keystone/Jean-Christophe Bott

Dans ce contexte cette édition 2021 sera limitée à 150 autrices et auteurs. Tirant les leçons de la 11e édition, les capacités et la configuration des lieux seront repensées. La manifestation confirme sa volonté de créer des espaces de dédicaces et de maintenir une tente librairie. La programmation à destination des familles et des enfants sera renforcée grâce à la mise en place d’un espace jeunesse.

Cercas, L’Olivier et les Pays-Bas

Durant les trois jours, c’est l’écrivain espagnol Javier Cercas qui présidera Le livre sur les quais. L’auteur d’une dizaine de romans et de quatre essais est aussi chroniqueur au journal El Païs. Ses livres sont traduits dans une trentaine de langues, connaissant ainsi un succès international.

Après «Les soldats de Salamine», «Autopsie d’un instant», «L’Imposteur» ou encore «Le monarque des ombres», il présentera à Morges son nouveau roman «Terra Alta». Dans ce livre, l’écrivain hispanique opte pour un nouveau genre littéraire, abandonnant l’enquête historique au profit d’une enquête policière en Catalogne après les attentats meurtriers d’août 2017.

Créées par Olivier Cohen, les éditions françaises de L’Olivier (Jean-Paul Dubois, Agnès Desarthe, Geneviève Brissac, Raymond Carver, Richard Ford, Jay McInerney, Alice Munro, etc.) qui fêtent leurs 30 ans cette année, seront à l’honneur à travers des événements et la présence de plusieurs auteurs emblématiques de la maison. À noter encore que l’hôte d’honneur sera les Pays-Bas.

ATS