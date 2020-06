États-Unis – Le livre sur la famille Trump ne sera pas bloqué Un juge s’est déclaré incompétent pour interdire la publication d’un ouvrage critique sur la famille du président américain.

Ce n’est pas le premier livre qui s’attaque au président américain. Keystone

Un juge a refusé jeudi de bloquer la publication d’un livre écrit par une nièce de Donald Trump et qui braque, selon son éditeur, «une lumière crue sur la sombre histoire» de la famille du président américain.

Le frère du président, Robert S. Trump, accusait Mary Trump d’avoir violé un accord de confidentialité en lien avec l’héritage de Fred Trump, le père de Donald Trump. Il avait saisi un tribunal spécialisé de New York pour empêcher la parution de l’ouvrage, mais celui-ci s’est déclaré incompétent pour résoudre le litige.

«Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde» en français) devrait donc pouvoir sortir comme prévu le 28 juillet, à un peu plus de trois mois de la présidentielle.

Une première

Les ouvrages critiques sur Donald Trump, qui brigue un second mandat, se sont multipliés, mais c’est la première fois qu’un membre de sa famille se livre à l’exercice. Mary Trump, 55 ans, est la fille de Fred Trump Jr, le frère aîné du milliardaire républicain, décédé en 1981 à l’âge de 42 ans des suites d’alcoolisme.

Dans ce livre de 240 pages, elle raconte des événements dont elle a été témoin dans la maison de ses grands-parents à New York, où ont grandi les cinq enfants de Fred et Mary Anne Trump. «Elle décrit un cauchemar fait de traumatismes, de relations destructrices, et un mélange tragique de négligence et d’abus», assure sa maison d’édition Simon & Schuster.

Mary Trump, spécialiste en psychologie clinique, affirme ainsi que le président «a rejeté et ridiculisé» son père, dont il était pourtant le fils favori, quand il a commencé à souffrir de la maladie d'Alzheimer.

( AFP/NXP )