Littérature romande – Le livre le plus personnel d’Eugène aligne les récompenses Le Lausannois a reçu le Prix des libraires Payot après le Prix suisse de littérature pour «Lettre à mon dictateur», en lice pour le Roman des Romands. Caroline Rieder

Dans son livre le plus intime, «Lettre à mon dictateur», Eugène raconte notamment son arrivée en Suisse, au boulevard de Grancy. Odile Meylan

L’écrivain romand Eugène a reçu jeudi passé le Prix des libraires Payot pour «Lettre à mon dictateur». Associée à la Fondation Bataillard, l’enseigne remet pour la première fois une distinction dans la catégorie «littérature suisse», en plus des honneurs décernés en littérature francophone, littérature traduite et essai. Le jury salue la «poignante et courageuse missive, oscillant entre lucidité, humour grinçant et nostalgie» du Roumain d’origine qui a grandi à Lausanne.