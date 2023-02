Polémique littéraire – Le lissage des œuvres de Roald Dahl indigne le Royaume-Uni L’éditeur de l’auteur de livres pour enfants a modifié des centaines de mots pour rendre «Matilda» ou «Charlie et la chocolaterie» plus inclusifs. Une «censure absurde», dénoncent certains. Tristan de Bourbon - Londres

Dans les nouvelles éditions des livres de l’auteur britannique, les références au poids, à l’âge, à la santé mentale ou aux questions raciales ou de genre ont été expurgées et réécrites par l’éditeur. DR

La polémique est telle que même le premier ministre britannique, Rishi Sunak, s’en mêle. «C’est important que les œuvres littéraires et de fiction soient préservées et non nettoyées», a fait savoir lundi son porte-parole, au nom «du droit à la libre expression».