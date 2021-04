Tchernobyl, 35 ans après – Le liquidateur s’est reconverti en guide touristique Sergueï Mirnyi est l’un des centaines de milliers d’hommes envoyés sur le site de la centrale après l’explosion du 26 avril 1986. Traumatisé, il s’est reconstruit en donnant du sens à Tchernobyl. Clara Marchaud, Kiev

Une touriste photographie les vestiges d’un parc d’attractions dans la cité fantôme de Prypiat, évacuée après la catastrophe de Tchernobyl. Trente-cinq ans après, le site est prisé des touristes ukrainiens et étrangers. Keystone

À Prypiat, les touristes déambulent entre les arbres qui se sont frayé un chemin à travers les trottoirs. Le 26 avril 1986, à 3 kilomètres de là, le quatrième réacteur explosait après des erreurs de manipulation, faisant des centaines de milliers de déplacés dont les 45’000 habitants de la ville. «C’est une fenêtre sur un temps figé. On ne peut pas revenir en arrière ou réécrire les événements. On ne peut plus rien faire, à part apprendre et se souvenir», souffle Viktoria Kharlamova, une touriste venue spécialement d’Odessa avec des amis pour visiter la zone.