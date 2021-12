Incendies – Le Lignon réveillé deux nuits de suite par des feux de cave Mercredi, en fin de soirée, les habitants de la grande tour du Lignon ont alerté les pompiers en raison d’une importante fumée. La même situation s’était déjà produite la veille. Léa Frischknecht

Au total, le sinistre a mobilisé 32 pompiers professionnels et volontaires. Incendie Secours Genève

Réveil amer, cette nuit, pour les habitants des allées 7,8 et 9 de l’avenue du Lignon. La veille, déjà, ils avaient été incommodés par de la fumée, aux alentours d’une heure du matin. À l’origine, un incendie dans les caves de la plus haute tour du quartier. Bis repetita, jeudi, vers minuit et demi. «C’est assez épuisant», confie une habitante du numéro 8 qui a évacué d’elle-même son appartement.

Ils sont une vingtaine à patienter dans la nuit froide, attendant de pouvoir regagner leurs logements. Quatre voisines discutent, évoquent un léger ras-le-bol. «Les jeunes sont en période de semestrielles au Collège ou d’examens universitaires, glisse l’une d’elles. Avec ces incendies nocturnes, ils ne peuvent pas dormir, mon fils s’endort en cours!» La plupart des femmes habitent au numéro 8, au 22e étage. Le feu est parti dans les caves de l’allée 9 mais l’importante fumée dans leur appartement et dans l’allée les a poussées à descendre.

Fumée dangereuse

C’est justement cette fumée qui explique l’important dispositif mis en place par le Service d’incendie et de secours (SIS). «Le premier appel à la centrale a été passé à 00 h 43, détaille le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Nous avons ensuite reçu dix autres appels.» Immédiatement, le lien est fait avec les événements de la nuit précédente. La veille, ce sont vingt personnes qui ont composé le 118. Six véhicules, dont une ambulance, sont envoyés sur les lieux. Les 22 pompiers professionnels ont pu compter sur le soutien de 10 pompiers volontaires de la commune de Vernier, venus, eux, avec trois véhicules.

«À notre arrivée, nous avons constaté un gros dégagement de fumée qui émanait de l’accès aux caves, raconte le lieutenant. Équipés d’appareils respiratoires et de caméras thermiques, les hommes ont accédé au sinistre qui a été éteint à 1 h 45.» Mais une fois le feu maîtrisé, il faut gérer la fumée. Qui monte. Et vite. Au moment de l’intervention, elle est déjà présente à tous les étages des allées 7,8 et 9. Un voile de fumée est également constaté dans les allées 5 et 6. Il s’agit, dès lors, de s’assurer que personne n’est piégé dans son appartement. Travail titanesque dans un bâtiment qui compte 30 étages.

À leur arrivée, les soldats du feu ont constaté un important dégagement de fumée émanant des caves de l’allée numéro 9. Incendie Secours Genève

«Ensuite, il a fallu trouver un exutoire pour évacuer la fumée de l’immeuble», détaille encore Nicolas Millot. Comme l’explique le porte-parole du SIS, en plus d’être toxique, la fumée représente également un risque important car elle peut amener un nouveau départ de feu. Si huit personnes ont été contrôlées par les ambulanciers présents sur place, personne n’a dû être transporté à l’hôpital.

«On n’est pas dans une cité française»

«Je dois dire que j’hésite à m’équiper de détecteurs de fumée», confie une habitante peu avant de regagner son appartement. Pour la deuxième nuit consécutive, les pompiers ont été contraints de casser sa porte d’entrée. C’est sûr, pour les habitants, la nuit prochaine ne pourra pas être paisible. «Déjà ce soir, en allant me coucher, j’y ai pensé, j’ai espéré que ça ne recommencerait pas. Et nous revoilà au même endroit.»

Reste que les Verniolanes veulent éviter la méprise. «Il faut bien comprendre qu’on n’est pas dans une cité française. Le quartier du Lignon a souvent mauvaise presse mais on y est très bien. Là, nous avons certainement affaire à un fou mais c’est un cas isolé», analyse une habitante de l’allée 8. «C’est vrai, ça fait 50 ans que j’habite ici, on est ravi, renchérit sa voisine. Nous n’avons absolument pas peur de vivre au Lignon.»

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.