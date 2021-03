Insécurité – «Le Lignon ne doit pas devenir une zone de non-droit» Le MCG lance une pétition et un projet de délibération pour réintroduire un poste de police municipale. «Une fausse bonne idée», riposte le maire de Vernier. Laurence Bezaguet Grobet

Le quartier du Lignon, à Vernier. Lucien FORTUNATI

Incendies et vandalisme empoisonnent Le Lignon depuis des mois. Des plaintes sont déposées chaque semaine, rapportait la «Tribune de Genève» du 25 novembre. «Nous refusons que Le Lignon devienne une zone de non-droit», réagit le MCG, qui vient de lancer une pétition pour réintroduire un poste de police municipale au Lignon.

Le MCG a aussi déposé un projet de délibération au Conseil municipal verniolan. «Les habitants sont excédés par le sentiment d’insécurité qui règne dans leur quartier et le nombre croissant de nuisances, les propriétaires aussi! Il apparaît évident que les autorités communales doivent augmenter la présence de la police municipale dans la cité du Lignon et sa périphérie», estiment Thierry Cerutti et Ana Roch, pour le groupe MCG Vernier.