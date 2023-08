Quartiers emblématiques 5/5 – Le Lignon, en équilibre entre ville et nature La cité verniolane dispose d’un ancrage unique dans la campagne genevoise. Reportage au cœur d’un site arborisé. Emilien Ghidoni

Depuis la tour du Lignon, les immeubles et les arbres se mélangent. LAURENT GUIRAUD

«Regardez, il y a même des rapaces!» Au sommet de la plus haute tour du Lignon, on aperçoit deux buses qui tutoient les antennes de télévision. À côté des barres d’immeubles en béton armé, le Rhône vert émeraude s’écoule au milieu de la végétation dense. On croirait voir l’Amazone. En bas du bâtiment, il est difficile d’apercevoir quoi que ce soit, car les arbres masquent les divers aménagements de quartier.