Fin de travaux CFF – Le lifting de la gare de Genève-Aéroport est terminé Les accès aux trains sont facilités et l’espace est désormais plus lumineux. Sophie Simon

Le nouveau plafond représente les Alpes suisses, et le sol des quais a été éclairci. SBB CFF FFS

Pour de nombreux touristes, la gare de Genève-Aéroport est la première image qu’ils ont de la Suisse. Alors autant faire la meilleure impression possible dès le départ. Les CFF viennent ainsi d’achever les travaux de modernisation qui avaient commencé en 2020. Les accès sont censés être améliorés, ainsi que la luminosité.

Dans le détail, cette gare, qui accueille jusqu’à 17’000 passagers par jour, voit tous ses accès – escaliers, escalators et ascenseurs – rénovés. «Les quais ont été rehaussés (de 42 à 55 cm) afin d’offrir plus de confort pour entrer dans les trains, particulièrement pour les personnes en situation de handicap, les familles avec poussettes et les voyageurs avec valises», annonce la régie fédérale dans un communiqué.

Plafond montagneux

De plus, un nouveau plafond symbolise les différents reliefs des montagnes suisses. Le sol des quais a également été éclairci et de nouveaux bancs en bois permettent d’attendre assis.

Ce projet, qui comprend aussi le renouvellement des voies ferroviaires, a coûté quelque 40 millions de francs.

La gare était jusqu’à présent desservie par cinq trains par heure et par sens. Depuis le changement d’horaire du dimanche 11 décembre, un train supplémentaire (RegioExpress) s’y arrête une fois par heure durant les week-ends seulement. Les voyageurs des gares desservies, comme Bex, Villeneuve, Renens, Allaman, Rolle, Gland ou Coppet, disposent ainsi d’une liaison directe pour l’aéroport.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.