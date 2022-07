Autorités sanitaires françaises – Le lien entre nitrites et risque de cancer est confirmé L’agence nationale de sécurité alimentaire préconise mardi de diminuer l’exposition aux nitrites, présents notamment dans la viande transformée.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a classé la viande transformée, notamment la charcuterie, comme cancérogène en 2015. (Photo d’illustration) KEYSTONE/DPA/Christoph Soeder

Les autorités sanitaires françaises confirment «l’existence d’une association entre le risque de cancer colorectal et l’exposition aux nitrates et nitrites», notamment via la viande transformée, dans un avis publié mardi à l’issue de plusieurs mois de travaux.

À lire aussi Abo Une pétition française réclame la fin des nitrites dans les jambons L’agence nationale de sécurité alimentaire (Anses) affirme que l’analyse des données des publications scientifiques parues sur le sujet «rejoint la classification du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)» de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a classé la viande transformée, notamment la charcuterie, comme cancérogène en 2015. Elle préconise de réduire l’exposition aux nitrites dans l’alimentation.

