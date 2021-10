Affrontements à Beyrouth – Le Liban pris en otage par les milices Sept personnes ont été tuées, et 32 blessées, dans des tirs à l’arme lourde jeudi en plein cœur de la capitale. Milices chiites et chrétiennes se renvoient la balle. Philippine de Clermont-Tonnerre

Des partisans du groupe chiite Amal tirent en l’air pendant les funérailles d’un de leurs hommes tués la veille dans les affrontements armés. Sud de Beyrouth, 15 octobre 2021. KEYSTONE

Au lendemain des combats meurtriers survenus jeudi en plein cœur de Beyrouth, un effroi mêlé de consternation régnait dans la capitale libanaise encore sous le choc des scènes de guerre de la veille. Un deuil national a été décrété vendredi dans le pays. Sept personnes ont été tuées, et 32 blessées, dans des affrontements à l’arme lourde entre des partisans du Hezbollah et de Amal d’un côté – les deux grandes formations chiites du pays – et des francs-tireurs embusqués sur le toit des immeubles du quartier de Tayouné, zone résidentielle le long de l’ancienne ligne de démarcation durant la guerre civile (1975-1990).