Les expos de l’été – Le Liban fait son lit très design au Mudac Dans une exposition d’un genre nouveau, l’institution conte l’histoire complexe et mouvementée d’un pays à travers sa conception du mobilier. Florence Millioud

Sur son immense plateau, le Mudac donne à voir dans un seul regard la créativité des designers contemporains établis à Beyrouth. KEYSTONE/Laurent Gillieron

La page d’histoire est blanche et les stocks de meubles presque vides lorsque Marco Costantini investit le design d’une mission inédite: raconter l’histoire aussi complexe que mouvementée du Liban entre son indépendance, les conflits et les crises qui ont ébranlé le pays et le secouent toujours. Mais le commissaire de «Beyrouth, les temps du design», au Mudac à Lausanne, ne s’est pas laissé démonter par la difficulté.