Zoo de Zurich – Le léopard des neiges Villy a été euthanasié La santé du félin, atteint d'insuffisance rénale et d'arthrose, s'est détériorée à tel point que le zoo de Zurich a dû abréger sa souffrance.

Agé de 17 ans, le léopard des neiges Villy a dû être euthanasié au zoo de Zurich. Il souffrait d'insuffisance rénale et d'arthrose. Zoo de Zurich/Peter Bolliger

Le léopard des neiges Villy est mort au zoo de Zurich. Agé de 17 ans et malade, il a été euthanasié lundi. Il était arrivé à Zurich en décembre 2006 en provenance du zoo de Tallin (Estonie).

Villy souffrait depuis longtemps d'insuffisance rénale et d'arthrose, deux maladies typiques des vieux chats, a indiqué lundi le zoo de Zurich. Malgré les soins vétérinaires, la santé de l'animal s'est détériorée à tel point qu'il a dû être euthanasié.

A 17 ans, le léopard des neiges Villy était un des mâles les plus âgés vivant dans un zoo. Il est né le 17 mai 2003 au zoo de Tallin. Il a été transféré à Zurich à la fin de 2006 avec sa partenaire Dshamilja, qui est morte en 2019 à presque 19 ans.

Cinq petits

Villy et Dshamilja ont eu cinq petits au zoo de Zurich dans le cadre du Programme européen pour les espèces menacées. Les petits vivent aujourd'hui dans d'autres zoos européens et aux Etats-Unis.

Deux léopards des neiges vivent encore au zoo de Zurich: Saida, la petite-fille de Villy et Dshamilja, et Shahrukh, tous deux âgés de deux ans. Ils sont arrivés à Zurich fin 2019 et début 2020 en provenance de deux zoos anglais.

Les léopards des neiges sont menacés dans leur habitat naturel dans les hautes montagnes d'Asie centrale. Les populations sont en déclin en raison de la chasse illégale pour leur fourrure et leurs os. De plus, ces animaux trouvent de moins en moins de nourriture, car leurs proies font l'objet d'une chasse intensive.

ATS/NXP