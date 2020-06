Décryptage – Le Léman figuré des rives aux crêtes L’artiste Ji-Young Demol Park expose une cinquantaine de toiles au Musée du Léman, à Nyon. Pascale Zimmermann Corpataux

«Vue depuis Montreux», 50x150 cm, 2019. Ji-Young Demol Park

«L’immensité du lac me touche.» C’est par cette petite phrase toute simple que Ji-Young Demol Park résume son travail exposé actuellement au Musée du Léman, à Nyon. L’artiste de 50 ans, d’origine coréenne, se dit elle-même peu à l’aise dans le monde des mots. Elle l’est bien davantage dans l’univers des crayons, pinceaux et calames (bâtonnets) en bambou, comme en atteste la cinquantaine de tableaux formant l’accrochage «Des rives et des crêtes - une artiste coréenne dans les Alpes lémaniques», par lequel rayonne son exubérance créative.

Un seul thème, toujours le même, le lac et les montagnes qui l’environnent, interprété sur différentes variations: le lac vu des montagnes, les montagnes contemplées depuis les berges du lac, le lac depuis ses rives. Et un format qui revient souvent, le panoramique. Il permet à l’artiste d’étirer son champ de vision et de l’aligner sur l’horizon. Les influences asiatiques sont claires, que l’on songe aux peintures à l’encre de lettrés coréens ou aux rouleaux peints japonais et chinois.

«Une immense émotion»

C’est pourtant par les grands maîtres occidentaux que Ji-Young Demol Park s’est initiée à la contemplation extatique des œuvres d’art. «Je les admire passionnément depuis toute petite, dans des livres d’abord, puis je suis venue en Europe, à 27 ans, tout exprès pour les admirer dans les musées, explique-t-elle. Ce fut une immense émotion.»

Elle n’est jamais repartie. Mariée et mère de famille, elle vit aujourd’hui entre Chamonix et Genève, où elle a étudié à la HEAD et enseigne dans une école privée. Au sortir de sa formation, Ji-Young s’essaie à la photographie, à la vidéo et à divers types d’installations. C’est derrière elle désormais. «J’ai souhaité revenir aux origines de l’art, avec juste un crayon.»

Libre circulation Afficher plus Le Léman, avec ses 167 kilomètres de côtes et ses 89 milliards de mètres cubes d’eau, baigne la Suisse et la France. «Moi qui viens de Corée, où le Sud et le Nord sont séparés sans qu’on puisse passer de l’un à l’autre, je suis émerveillée par cette libre circulation entre les deux pays liés par le lac.» Si l’on reconnaît bien les paysages sur les toiles de Ji-Young Demol Park, elle se défend de chercher une représentation naturaliste des éléments, préférant «traduire en image une attitude d’émerveillement et de contemplation».

Paysages admirés Afficher plus L’artiste travaille sur le terrain avec un carnet de croquis, dont plusieurs exemplaires figurent dans l’exposition. «Je fais des esquisses au cours de mes balades au bord du lac ou lors de mes randonnées en montagne. J’aime les paysages, et dans les Alpes je me sens une profonde parenté avec Turner, Corot ou Hodler, bien sûr. Je lis aussi beaucoup Rousseau.» Enfant, dans la région de Seonsan-Eup Ji-Young suivait sa mère, de confession bouddhiste, vers un temple dans la montagne, à travers la forêt, avec sa sœur et ses frères, pour prier et célébrer la nature.

Lavis et encre de Chine Afficher plus Ji-Young Demol Park se sert du lavis, technique de peinture à l’eau bien connue en Extrême-Orient, pratiquée aussi par nombre de grands peintres occidentaux, qu’elle retravaille à l’encre en atelier, comme sur cette «Vue depuis Montreux» de 50x150 cm, peinte en 2019. Le croquis de base a été relevé au crayon, au calame (bâtonnet) en bambou ou au feutre. Pour l’artiste, chaque dessin, qu’il soit réalisé à l’aquarelle, à l’encre de Chine ou au brou de noix, est une façon de rendre hommage aux éléments naturels.