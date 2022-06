Exclusif – Immobilier transfrontalier – Le Léman Express a fait grimper les prix de la pierre En Suisse romande comme en France voisine, les loyers et les prix de vente des appartements situés près des gares du réseau ferroviaire ont, en général, augmenté plus fortement qu’ailleurs. Fabrice Breithaupt

Le Léman Express, plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe, a été mis en service le 15 décembre 2019. OLIVIER CHIACCHIARI

On pouvait s’en douter. Les prévisions se sont confirmées. Le développement du Léman Express a contribué à l’augmentation généralisée des loyers et des prix de vente des appartements situés proches des gares du plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe, mis en service le 15 décembre 2019 (voir ci-dessus). Le constat vaut aussi bien pour les cantons suisses de Genève et de Vaud que pour les départements français de la Haute-Savoie et de l’Ain (voir les graphiques plus bas).