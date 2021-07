Météo exécrable - Le Léman descend petit à petit à Genève

Détente autour des lacs suisses, la crue ralentit à Neuchâtel

La situation autour des lacs et cours d’eau a continué à se détendre en Suisse pendant la nuit de samedi à dimanche. Le niveau des eaux a encore baissé, sauf pour le lac de Neuchâtel qui continuait de monter, mais à un rythme plus faible.

Malgré le retour du beau temps depuis samedi, les dangers et risques liés aux crues des lacs et cours d’eau sont toujours bien présents. Les cantons et les secouristes appellent à la prudence et déconseillent vivement toute activité dans les lacs et les cours d’eau, notamment à cause de la vitesse des courants et de la présence de bois flottant. Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours, voire quelques semaines.

Aucun incident majeur n’a été signalé autour du lac de Neuchâtel. La situation reste toutefois délicate dans plusieurs secteurs. Le niveau se situait dimanche en milieu d’après-midi à 430,70 mètres d’altitude, dépassant de 21 centimètres son niveau de crue et battant un nouveau record.

Le niveau n’est pas monté depuis midi et atteint celui des lacs de Bienne et de Morat. Il faudra attendre plusieurs heures pour voir si la situation s’améliore véritablement. Le lac est toujours classé en niveau 4 de danger.

Plusieurs zones restent inondées, tant sur les rives vaudoises, neuchâteloises que fribourgeoises. Des campings ont dû être évacués et l’électricité a été coupée dans certains secteurs. Quelques routes communales ont aussi été fermées par précaution.