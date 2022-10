La FIFA avait déjà entamé son numéro de contorsionniste en déplaçant la Coupe du monde 2022 de juin-juillet à novembre-décembre, et voici qu’elle continue sur sa lancée en devançant d’une journée la cérémonie d’ouverture et le match Qatar-Équateur, tout en maintenant Sénégal-Pays-Bas au 21 novembre. Outre ces modifications de dernière minute, l’instance suprême devra se préparer à d’autres fébriles convulsions pour avoir choisi de faire escale au Qatar.

Ce minuscule émirat du golfe Persique de 2,9 millions d’habitants abrite une énorme proportion de travailleurs et de résidents étrangers. Les Qataris demeurent très minoritaires, près de 10% dit-on. À cela s’ajoute un déséquilibre entre hommes et femmes (3,12 hommes pour 1 femme), peu de travailleurs immigrés étant suivis par leur famille. En vue du Mondial, plusieurs centaines de citoyens effectueront leur service militaire afin de faire office de service de sécurité durant la compétition. Mais comme leur nombre est insuffisant pour gérer un afflux inédit de touristes, qui pourraient dénombrer plus de 1,2 million sur l’ensemble du tournoi, l’émirat a fait appel à des partenaires étrangers. Il a donc passé des accords avec la Turquie pour se faire prêter 3000 policiers, et avec le Maroc qui promet d’en envoyer 6000. La France compte envoyer 200 gendarmes spécialisés dans la couverture antidrones au dessus des stades, la gestion des flux routiers et des déplacements de supporters, et l’antiterrorisme. Le Kenya a également promis d’envoyer des policiers. Tous viendront de pays «qualifiés» pour la compétition.

«On souhaite bien du plaisir au ministre qatari chargé de commander et coordonner cet effectif pour le moins hétéroclite»

Lieu de frictions prévisibles, la capitale Doha devrait héberger la majorité des visiteurs étrangers, générant ainsi une proximité qui risque d'attiser les tensions entre supporters. Face au risque de hooliganisme, le comité d'organisation a déjà prévenu que l'alcool sera interdit dans les rues et les espaces publics, et que des tribunaux spéciaux seront mis en place pour les visiteurs arrêtés durant la compétition. On souhaite bien du plaisir au ministre qatari chargé de commander et coordonner cet effectif pour le moins hétéroclite. Les matchs se dérouleront dans 8 stades de capacité variant entre 40 000 et 80 000 places. Ceci, sans compter les fan zones avec écrans géants éparpillées dans 6 lieux publics où s’entasseront des dizaines de milliers de personnes.



Le 9 septembre dernier, le Qatar a organisé un match-test entre les clubs Al Hilal d’Arabie saoudite et Zamalek d’Égypte, au stade de Lusail, qui accueillera la grande finale le 18 décembre. Ce plus grand stade du Mondial a connu de nombreux dysfonctionnements: problèmes d’accès au métro, problèmes de climatisation, manque de boissons fraîches et d’eau potable. Autre inquiétude pour les 77’575 spectateurs, une absence de navette entre les stationnements et le stade. Certains ont marché plus de trente minutes sous 35 degrés afin d’accéder à l’enceinte. Puis, furieux de ces cafouillages – le pire étant encore subi par les joueurs du match sur le terrain – beaucoup de supporters sont partis à la mi-temps, formant une file de 2,5 kilomètres de long à l’entrée du métro le plus proche. Si le Suisse Sepp Blatter et le Français Michel Platini ont été acquittés de l’escroquerie les bannissant du football, il leur sera difficilement pardonné d’avoir présidé au choix ou d’avoir voté pour le Qatar, un legs empoisonné dont on risque de se souvenir longtemps.

Georges Schwartz Afficher plus Georges Schwartz, photo de couverture de son livre «Contestataire».

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.