Ils sont de retour au sommet – Le leadership de grand-papa, formule gagnante des coaches seniors Dans le sillage des aïeux Hodgson et Ranieri, les coaches de plus de 60 ans ont empilé les succès cette saison. Leur âge était-il un atout de management? Si oui, pourquoi? Mathieu Aeschmann

Le manager de West Ham, David Moyes célèbre avec ses joueurs après leur victoire en Ligue Europa à Londres, le 8 juin 2023. KEYSTONE

Le football des clubs est parti en vacances, mi-juin, sur les larmes d’un vieil homme. Claudio Ranieri, 71 ans dont 50 de professionnalisme, venait de ramener Cagliari en Serie A au bout du centre de la dernière chance. Dans une allégorie renversante de sa carrière aux 22 bancs, le Romain avait laissé une nouvelle fois le temps lui donner raison. Comme Roy Hodgson (75 ans) quelques semaines plus tôt, ressorti des cartons pour rassurer un Crystal Palace paniqué. Comme l’éternel second Luciano Spalletti (64), architecte du miracle napolitain. Ou encore les patients artisans José Luis Mendilibar (Séville, 62) et David Moyes (West Ham, 60), champions d’Europe alors que la gloire semblait avoir passé son chemin.