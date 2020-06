Licenciement au LS – Le Lausanne-Sport se sépare de Pablo Iglesias Le club vaudois a résilié le contrat de son directeur sportif, arrivé à la Pontaise en février 2018. André Boschetti

Pablo Iglesias n’est plus le directeur sportif du LS. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport n’a plus de directeur sportif. Ce jeudi matin, Bob Ratcliffe a informé Giorgio Contini et tous les joueurs qu’il avait mis quelques heures plus tôt un terme au contrat qui liait le LS à Pablo Iglesias (48 ans) jusqu’en juin 2022.

Arrivé à la Pontaise en février 2018 en tant que responsable de la direction sportive, Iglesias avait connu des débuts très pénibles avec d’abord une relégation puis une tentative manquée de rejoindre la Super League. Les choses s’étaient bien améliorées depuis dix mois puisque la promotion semble promise au LS. Insuffisant pour rester en place selon Ineos.