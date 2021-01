Hockey sur glace – Le Lausanne HC placé en quarantaine préventive Les matches de mardi soir à Genève et de vendredi soir à Langnau sont d’ores et déjà reportés.

La Vaudoise aréna va rester inoccupée pendant quelques jours. Getty Images

Le médecin cantonal vaudois a ordonné la mise en quarantaine préventive de tout le Lausanne Hockey Club, un membre de l’équipe ayant été testé positif au Covid-19 et d’autres présentant des symptômes. Les matches prévus mardi soir à Genève et vendredi soir à Langnau sont d’ores et déjà reportés. Dès que toute l’équipe aura été testée et qu’un éventuel ordre de quarantaine définitif du médecin cantonal sera connu, la Ligue communiquera au sujet des matches suivants.

Le LHC était déjà passé par la case quarantaine collective début novembre, même si celle-ci avait été adaptée et qu’elle avait permis aux Lions de s’entraîner par petits groupes. Qu’adviendra-t-il cette fois? Cela dépendra du nombre de cas avérés au sein du vestiaire. Une chose est sûre: il s’agit d’un coup d’arrêt pour les hommes de Craig MacTavish, qui restaient sur deux victoires consécutives, face à Berne (7-1) et Ge/Servette (4-1). Ceux-ci ont été avertis tôt mardi du test positif décelé au sein de l’équipe. Le warm-up se déroulant traditionnellement le matin des matches n’a pas eu lieu.

Cette quarantaine préventive et ces nouveaux reports interviennent trois jours après qu’une ronde complète de National League ait pu se disputer le même soir pour la première fois depuis octobre. Pour mémoire, les clubs avaient fixé lundi les modalités d’attribution du titre de champion de Suisse dans le cas où la saison devait être arrêtée prématurément. Il faudra notamment que chaque équipe ait pu jouer au moins 75% des rencontres de qualification (39 sur 52).

Sport-Center