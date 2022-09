La Bâtie – Festival de Genève – Flora Détraz fait du larynx le palais d’une création à nulle autre pareille Le travail de la voix prolonge ses échos au sein de la programmation festivalière. Du Galpon, «Glottis» répond à «Blast!». Katia Berger

Yow Tembe, Flora Détraz et Mathilde Bonicel, créatures aux yeux fermés-ouverts, font danser l’intérieur de leur bouche dans «Glossis». PAULO PACHECO

On n’est pas bien, là, au fond de sa grotte? La langue au chaud, baignant dans son liquide amniotique? Les dents calées, la lèvre souple? Comme chez soi dans cet environnement protégé, où bébé va instinctivement enfouir son pouce?

Entre ces membranes muqueuses qui délimitent avec tant de justesse la patrie du moi? L’intérieur de la bouche, ses anfractuosités, sa moiteur, ses bruits: c’est le territoire qu’explore avec ferveur et ludisme la chorégraphe française Flora Détraz dans «Glottis» – «languette» en grec ancien –, accueilli ce début de semaine au Galpon.

Formée d’abord chez Maguy Marin au Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, puis au Forum Dança de Lisbonne où elle travaille notamment avec Lia Rodrigues et Marlene Monteiro Freitas, Détraz questionne depuis ses débuts de créatrice la relation entre voix et mouvement. Ses pièces font régulièrement intervenir le chant lyrique, qu’elle soumet à un traitement chaque fois inédit. Il faut dire que l’artiste est aussi une littéraire, imprégnée ici par le surréalisme, là par les traditions de la glossolalie, ailleurs peut-être par les pratiques de poésie sonore.

La parade nuptiale de Flora Détraz, Yow Tembe et Mathilde Bonicel dans le «Glottis» chorégraphié par la première. PAULO PACHECO

Des fils de salive ourlent l’espace caverneux d’où elle-même et ses deux interprètes, costumés de couleurs, fixent leur public. Dans la pénombre qui règne, leurs yeux sont clos. Mais d’immenses mirettes peintes à même leurs paupières semblent cependant y voir clair. Ces trois aliens forment d’emblée un chœur débarqué de nulle part. Ils commencent par vocaliser harmonieusement, à l’unisson ou en canon, mais se mettent bientôt à digresser: leurs lavettes claquent, leurs gorges glougloutent, leurs luettes stridulent. Dauphins, oies sauvages ou cigales, c’est bientôt un concert d’onomatopées qu’amplifient les micros au creux de leur larynx, pendant que les mouvements stylisés de leurs membres pourraient bien imiter ceux de leur glotte profonde.

Faut-il imputer au hasard que pareille danse intestine partage l’affiche de La Bâtie avec le récent «Blast!»? La chorégraphe Ruth Childs y confrontait à cor et à cri l’expressivité faciale avec l’expressivité phonique. Quoique leurs styles n’aient pas grand-chose en commun, les deux projets s’introduisent l’un et l’autre dans une cavité dont l’orifice a été sévèrement obturé ces deux dernières années. Ils fouillent nos tréfonds inconscients jusqu’à l’animalité. Enfin ils désolidarisent l’image et le son comme si leur combinaison n’allait finalement pas de soi. Le cinéma et les arts numériques sont passés par là: ils auraient bousculé notre regard sur le réel.

