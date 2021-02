Égalité des genres – Le langage épicène de la RTS corrigé par un linguiste Une vidéo pédagogique prônant le langage inclusif a fâché des journalistes de la RTS. Louis de Saussure, professeur à l’Université, se penche sur la question. Marianne Grosjean

Le directeur de la RTS, Pascal Crittin annonce: «c’est une marque de respect vis-à-vis des personnes qui ne se sentent pas intégrées par l’emploi exclusif du masculin». RTS/LAURENT BLEUZE

La semaine dernière, une vidéo de promotion tournée à l’interne a échaudé une partie des journalistes de la RTS. On y voyait des extraits dans lesquels des présentateurs, hommes et femmes, étaient corrigés à coups de gommettes vertes ou rouges selon si leur tournure de phrase correspondait aux nouvelles normes inclusives prônées par l’entreprise. Ainsi, «Bonjour à tous» était à bannir autant que l’expression «Les Genevois ont voté», tandis que «Bonjour à toutes et à tous», «Genève a voté», «Les Genevoises et les Genevois…» étaient cités en exemple.