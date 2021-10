Équilibre retrouvé – Le Lancy FC retrouve les chiffres noirs et des ambitions Le club de Marignac a épongé la totalité des dettes héritées du passé. Il peut désormais entrevoir une promotion. Valentin Schnorhk

Karim Chentouf a marqué lors du 3-3 contre Chênois vendredi. Un nul rageant pour un Lancy qui voit plus grand. JEAN-LUC AUBOEUF

Le Lancy FC vit une époque sereine. Bien sûr, perdre un avantage de trois buts sur la pelouse de Chênois vendredi n’a pas dû ravir l’équipe de Marignac. Elle avait fait tout juste en première période, menant 3-0 à la 41e minute (buts de Chentouf, Guyon et Liechti). Mais Chênois n’a pas lâché, Mboso réduisant la marque par deux fois. Avant que Richard n’arrache l’égalisation au bout du temps additionnel. Rageant.

Mais les Lancéens ont bien des raisons de ne pas trop s’inquiéter. Au classement, ils ne sont qu’à 2 points du deuxième, Meyrin. Et puis, surtout, en coulisses, tout va pour le mieux. Jeudi dernier, lors de l’Assemblée générale ordinaire du club, les deux coprésidents Didier Henriod et Christophe Hayoz annonçaient l’assainissement total des finances du club. «Nous avons épongé et effacé l’ensemble des dettes cumulées avant la fusion entre le Lancy-Sports et Grand-Lancy en 2012 et celle cumulée depuis notre reprise de la présidence en 2016», se félicite Didier Henriod. Il ajoute: «Nous avions aussi contracté un emprunt de 140’000 francs à la commune en 2017, que nous avons complètement remboursé.»