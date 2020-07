Espace – Le lancement du télescope James Webb repoussé à octobre Prévu en mars, le lancement du télescope le plus complexe au monde a été repoussé à octobre en raison, entre autres, de la pandémie.

Le télescope James Webb sera trois fois plus sensible que le télescope spatial Hubble, mis en orbite en 1990. AFP

La NASA a annoncé jeudi un nouveau report du lancement du grand télescope spatial James Webb à dix milliards de dollars par une fusée Ariane 5, au 31 octobre 2021 au lieu de mars. Elle invoque la pandémie de Covid-19 et d’autres problèmes de développement.

Le télescope, imaginé dans les années 1990, devait initialement être lancé dans les années 2000, mais d’innombrables problèmes de développement, chez le fabricant principal Northrop Grumman, ont conduit à de multiples reports et à un doublement du coût.

«Webb est l’observatoire spatial le plus complexe au monde et notre plus grande priorité scientifique. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour continuer à avancer pendant la pandémie», a déclaré le directeur scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen.

Miroir principal immense

Lors du précédent report, en juin 2018, de nombreux responsables de l’agence spatiale américaine répétaient que «Webb vaut la peine d’attendre». Le télescope, une fois son bouclier solaire déplié, sera grand comme «un court de tennis».

Son miroir principal, immense, mesurera 6,5 mètres de diamètre, afin de «détecter la faible lueur de lointaines étoiles et galaxies». Il sera trois fois plus sensible que le télescope spatial Hubble, mis en orbite en 1990.

Lancé de la base spatiale de Kourou en Guyane, Webb sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Son coût total était estimé par la NASA en 2018 à 9,66 milliards de dollars, contre 4,5 milliards en 2007.

( ATS/NXP )