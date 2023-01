C’est une évidence. Au fil du temps, la Rive droite genevoise a accumulé les grosses infrastructures à fort potentiel de nuisances en termes de pollution, bruit, trafic, etc. Pensons seulement à l’aéroport, aux cuves de pétrole, à l’autoroute. Ou encore aux zones industrielles, sans oublier néanmoins que ces dernières génèrent aussi d’importants revenus fiscaux pour les communes qui les hébergent.

«Le PLR Rive droite a donc raison de tirer la sonnette d’alarme, même si cela doit quelque peu gêner son alter ego de la rive opposée.»

Ce développement, peu enviable à maints égards, a son origine historique. Depuis 1815 en effet, la Rive droite est devenue la porte du canton sur le reste de la Suisse. Cela dit, il ne faut pas non plus en rajouter. Le port des Eaux-Vives et ses barges industrielles auraient peut-être pu déménager ailleurs qu’au Vengeron, autrefois jolie plage qui ne le restera qu’en partie. Et d’autres projets sont à l’ordre du jour, notamment des décharges.

Le PLR Rive droite a donc raison de tirer la sonnette d’alarme, même si cela doit quelque peu gêner son alter ego de la rive opposée. Encore qu’il y a Rive gauche et Rive gauche. Celle du Rhône a connu et connaît toujours son lot de nuisances. Le secteur de la Praille en est une illustration. Et Plan-les-Ouates abrite l’une des plus grandes zones industrielles du canton, certes plus moderne et moins polluée que la Zimeysa sur l’autre rive.

La Rive gauche «préservée» est bien celle qui s’étend grosso modo d’Hermance à Cologny. Ici, le Léman apparaît comme une frontière, les communes de la région Arve-Lac étant le plus souvent étanches à tout projet d’envergure venant du Canton. Et la droite, PLR en tête, n’est pas en reste quand il s’agit de monter au front. Dès lors, le développement plus équilibré du territoire cantonal que le PLR Rive droite appelle de ses vœux ne saurait se réaliser sans convaincre, aussi, ses homologues de parti de la Rive gauche du lac.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985.

