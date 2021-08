Réchauffement climatique – Le lac Léman, notre poumon bleu, risque de manquer d’oxygène La température de l’eau augmente. Difficiles à anticiper, les effets à long terme pourraient bouleverser son écosystème. Flavienne Wahli Di Matteo - Texte , Vanessa Cardoso Santos - Photo

Quel sera le visage du Léman dans cent ans? Notre poumon bleu, l’oxygène des riverains, deviendra-t-il vert, étouffé sous des algues aux physionomies tropicales, habité d’espèces étranges venues d’autres contrées? Si nul ne peut prédire ce que sera ce lac autrement qu’en se livrant à un récit de science-fiction, toujours plus de scientifiques s’affairent à son chevet, comme on veillerait un proche à la santé fragilisée.

C’est un fait, comme ses cousins d’autres régions de Suisse, le Léman se réchauffe. Et le 0,04 degré gagné annuellement dans les couches de surface modifie inéluctablement son équilibre. «En cinquante ans, la température de l’eau a grimpé de 2 degrés. Cela semble bien significatif», commente Frédéric Soulignac, collaborateur scientifique de la CIPEL (Commission internationale pour la protection des eaux du Léman).

Sentinelle du changement

Si cela continue, en se fondant sur les hypothèses du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, le pire des scénarios envisage que le fonctionnement de tout l’écosystème va être modifié. Comme cela se passe en Méditerranée, dont le WWF rapportait récemment qu’elle se mue progressivement en mer tropicale.

Natacha Tofield Pasche est une observatrice avertie de l’évolution du Léman. La directrice adjointe du centre de limnologie (l’étude des lacs) à l’EPFL est à la tête du projet LéXPLORE. Elle nous guide sur cette plateforme bardée d’instruments de mesure, installée en 2019 au large de Pully. De cet observatoire inédit, les scientifiques scrutent le plan d’eau sous toutes ses coutures (lire l’encadré).

«On dit des lacs qu’ils sont les sentinelles du changement climatique. Les données prélevées grâce à LéXPLORE seront utiles pour comprendre l’évolution future du Léman, résume Natacha Tofield Pasche. Ce suivi permet d’étudier les processus physiques, chimiques et biologiques à la bonne échelle de temps. Ce seront des données solides pour bien modéliser les différents scénarios possibles liés au réchauffement.»

Phénomène multifactoriel

Et de rappeler que l’évolution d’un lac reste multifactorielle: «Le changement climatique renforce des tendances, mais il y a aussi la pression du bassin versant, du phosphore, de la croissance démographique, des micropolluants, des microplastiques, des pesticides, l’arrivée de la moule quagga… Tout cela se combine et on ne peut pas prévoir de quelle manière», détaille la scientifique.

Toutefois, plusieurs hypothèses sont du domaine du probable. La hausse des températures a déjà un impact visible: «Le pilier de l’équilibre du Léman, c’est le brassage, à savoir ce moment où les eaux de surface se refroidissent suffisamment en hiver pour plonger vers le fond et unifier la température sur toute la colonne d’eau», explique Frédéric Soulignac de la CIPEL.

Poissons premiers touchés

«Grâce à ce mouvement, les résidus de matière organique décomposés au fond du lac vont remonter vers la surface, servant de nutriments aux habitants des couches supérieures alors que l’eau du fond va s’oxygéner. Cette oxygénation est indispensable à tout le vivant dans le lac.» Or le brassage complet a tendance à se raréfier. Le dernier a eu lieu en 2012, le précédent au cours de l’hiver 2005-2006. Le plus souvent ces dernières années, ce mélange ne s’est fait que partiellement. Au sommet de la chaîne alimentaire, la faune piscicole en est impactée. Les populations de poissons sont déjà en train de s’adapter. La hausse de la température est ainsi plutôt favorable à la perche, qui cherche une eau tempérée pour sa reproduction. Les salmonidés (féra, truite et omble), qui quêtent plutôt la fraîcheur pour le frai, sont prétérités.

Les corégones (féras) sont particulièrement sous la loupe, car leur population a tendance à baisser. Le réchauffement semble être l’un des éléments en cause. Ces poissons ont commencé à décaler leur période de ponte plus tôt dans l’année, lorsque l’eau est plus froide. Mais avant le printemps, le lac est moins riche en nutriments, ce qui met en péril la survie des larves.

«On dit des lacs qu’ils sont les sentinelles du changement climatique.» Natacha TofieldPasche, Directrice adjointe du Centre de limnologie de l’EPFL

L’hypothèse majoritairement retenue est que d’ici à 2100, les brassages du Léman continueront de s’effectuer, mais à une fréquence diminuant de 50%. Tout en conservant des températures diversifiées selon la profondeur, la température globale des eaux grimpera, ainsi que le rayonnement. Ce qui favorisera principalement le développement des algues.

«Au niveau mondial, on observe déjà une prolifération d’algues néfastes», précise Natacha Tofield Pasche. Ainsi des cyanobactéries, qui ont privé de plage les riverains du lac de Neuchâtel l’été dernier. Toxiques, ces «algues bleues» ont tué plusieurs chiens et peuvent aussi être fatales à l’humain.

LéXPLORE, un outil de mesure inédit Afficher plus Pionnier mondial de l’étude des lacs, qui a forgé ses connaissances dans les eaux lémaniques, le Morgien François-Alphonse Forel (1841-1912) aurait rêvé d’un tel instrument. À 570 mètres au large de Pully flotte depuis 2019 une plateforme équipée de multiples instruments de haute précision. Le projet LéXPLORE est piloté par l’EPFL, en partenariat avec plusieurs institutions académiques suisses et françaises intéressées par la limnologie, «l’océanographie des lacs», selon la jolie formule de Forel. Plongeant jusqu’à 110 mètres de fond, les équipements installés sur ce radeau de 100 m² vont mesurer en continu pendant huit ans des centaines de paramètres. Température, turbidité, chlorophylle a (pigment des algues), conductivité, oxygène, pH, populations d’algues et de poissons, courants, tout est suivi finement. Les données s’amassent sans trêve, de jour comme de nuit, par temps calme ou par tempête, ce que les expéditions de mesure par bateau ne permettaient pas. Trente équipes scientifiques sont déjà embarquées dans des études en utilisant ces infrastructures. D’autres continuent d’adresser des demandes pour profiter des installations. ur place, un espace couvert permet de préparer directement des échantillons destinés ensuite aux laboratoires, mais aussi d’installer des instruments destinés aux laboratoires directement sur le lac. Les centres d’intérêt sont variés: l’étude du cycle du carbone est par exemple dans le viseur, la fameuse «production primaire» générée par photosynthèse. On l’oublie, mais à travers ce phénomène les algues produisent davantage d’oxygène que les arbres. D’autres se concentrent plutôt sur les moules, le zooplancton ou les bactéries. «C’est aussi cette interdisciplinarité qui est intéressante avec LéXPLORE, se réjouit sa pilote, Natacha Tofield Pasche. Plus nous aurons d’études, plus nous pourrons partager les connaissances, mieux nous pourrons comprendre le fonctionnement du lac.» Dans le registre du développement, une équipe de l’EPFL profite aussi de LéXPLORE pour tester la biodégradabilité d’un «bio polyester» nouvellement conçu. Rendez-vous en 2026 donc pour disposer du matériau récolté et, surtout, découvrir ce qu’il aura appris aux scientifiques. Les mesures effectuées sont accessibles au public en temps réel, sur le site internet Datalakes. Et le modèle meteolakes.ch prédit la qualité de l’eau du Léman à trois jours.

«On imagine assez peu d’avantages à ce réchauffement, mais plutôt des risques pour le Léman, résume Frédéric Soulignac. Il faut aussi songer aux apports d’eau. Selon les projections du GIEC, le débit des rivières va fortement évoluer ces cent prochaines années. Après la fonte des glaciers, les débits seront moins alimentés, cela se répercutera sur lac. Et là, ce n’est plus un problème de qualité de l’eau qui se posera, mais un problème de quantité.»

Un réservoir menacé

Comment donc? Un si grand réservoir pourrait être menacé? Si l’on ne parle pas d’un tarissement, «les activités humaines étant beaucoup tributaires du lac, il va falloir réfléchir à prioriser les usages. Nous entrons dans des problématiques de gouvernance», avertit le collaborateur de la CIPEL. Le conseil scientifique de cet organisme est d’ailleurs en train de réfléchir à ces questions: gestion de l’eau potable, pêche, baignade et unités thermiques seront impactées.

Ici, Natacha Tofield-Pache, cheffe de projet EPFL, prélève des planctons des eaux du lac. VANESSA CARDOSO

«Pour l’eau potable, s’il y a plus d’algues, il faudra davantage traiter lors du pompage, ce qui a un coût», exemplifie-t-il. Quant aux centrales thermiques, ces unités qui utilisent l’eau du lac pour rafraîchir des bâtiments, elles consomment d’importants volumes. «Certes, elles émettent peu de carbone, mais plus on multiplie ces installations, plus on puise de l’eau et plus on risque d’accentuer encore le réchauffement du lac.»

Autant dire qu’une attention méticuleuse va être prêtée ces prochaines décennies à l’évolution de ce havre de ressources et de ressourcement pour le protéger d’un cercle vicieux délétère.

