Activité hivernale – Le lac de Joux est déjà contraint de fermer Redoux et chutes de neige condamnent la pratique de la marche sur glace et du patinage. Momentanément en tout cas.

Des milliers de personnes ont profité de cette patinoire naturelle géante le week-end passé. FLORIAN CELLA

«Non, le lac ne peut pas dégeler en deux jours à cette saison. Mais les conditions de sécurité ne sont plus optimales en raison de la météo de ce début de semaine. Si bien que la garde du lac a pris la décision de refermer le lac de Joux et le lac Ter à la marche et au patinage.» Directeur de Vallée de Joux Tourisme, Cédric Paillard est certes un peu déçu de perdre – momentanément en tout cas – cette forte attraction touristique, mais se réjouit néanmoins d’avoir pu compter sur cette activité pour la première fois depuis deux ans.

Du côté de la rade du Pont, le lac de Joux a ainsi été ouvert une dizaine de jours, offrant même une qualité de glace quasi optimale la semaine dernière. Et ce sont plusieurs milliers de personnes qui en ont profité le week-end passé.

Le redoux amorcé dès dimanche, cumulé à des chutes de neige, a rendu l’accès au lac gelé dangereux. Les températures nocturnes sont ainsi passées de -15° à -1°, ralentissant la consolidation de la glace. Tout comme du reste la fine couche neigeuse – il en est tombé environ 8 centimètres dans la nuit du 31 janvier au 1er février – qui l’isole. Et quand les flocons fondent en journée, des flaques se créent qui rendent délicats et désagréables la marche et le patinage.

Pas forcément irrémédiable

La décision prise lundi soir ne marque pas pour autant de manière irrémédiable la fin cette activité hivernale très appréciée. En février, Dame Météo peut encore offrir des conditions qui permettent de transformer les lacs combiers en patinoires naturelles géantes.

