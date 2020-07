Les villes du Léman Express 4/5 – Le lac d’Annecy, paradis pour vélos Une voie verte permet de faire le tour du lac à bicyclette et de se rafraîchir dans ses eaux turquoise entourées de montagnes. Antoine Grosjean

Cette promenade offre de magnifiques points de vue sur le lac. Les travaux d’aménagement de cette piste cyclable seront totalement achevés en 2022. Lucien Fortunati / TDG

D’Annecy, on connaît surtout la vieille ville et ses canaux. La plupart des visiteurs ne vont pas plus loin, sauf éventuellement un petit tour sur les quais. Pourtant, les environs de la Venise des Alpes valent eux aussi le détour. Grâce au Léman Express et à une voie verte qui fera bientôt le tour complet du lac, la région s’explore aisément à vélo. Au passage, on pourra se baigner sur l’une des nombreuses plages ou visiter un château de conte de fées, le tout dans un cadre idyllique d’eaux turquoise ceintes de montagnes. Un vrai paradis de la petite reine.