Polémique – Le Kosovo ouvre officiellement son ambassade à Jérusalem Après la reconnaissance de son indépendance par Israël, Pristina a reconnu à son tour la ville disputée comme la capitale de l’État hébreu.

La mission a été ouverte lors d’une brève cérémonie au cours de laquelle le drapeau du Kosovo a été hissé devant le bâtiment de l’ambassade. AFP

Le Kosovo a officiellement ouvert une ambassade dans la ville disputée de Jérusalem la reconnaissant de fait comme la capitale d’Israël, a annoncé dimanche le ministère kosovar des Affaires étrangères.

La mission a été ouverte lors d’une brève cérémonie au cours de laquelle le drapeau du Kosovo a été hissé devant le bâtiment de l’ambassade et une plaque frappée du texte, écrit en albanais, en hébreu et en anglais, «République du Kosovo» fixée à son entrée, a précisé le ministère dans un communiqué.

En échange d’une reconnaissance de son indépendance par Israël, le Kosovo est devenu le premier pays à majorité musulmane à reconnaître Jérusalem comme la capitale de l’État hébreu.

Décision critiquée

La décision de Pristina a provoqué des critiques, non seulement au sein des pays à majorité musulmane comme la Turquie qui a dénoncé une violation des résolutions de l’ONU et du droit international, mais aussi au sein de l’Union européenne. La question de Jérusalem et de son statut reste un des points les plus épineux du conflit israélo-palestinien.

L’autorité palestinienne estime que Jérusalem-Est a été occupé illégalement par les forces israéliennes en 1967 et demande à ce que Jérusalem-Est soit la capitale de l’État palestinien.

Dans le cadre d’un échange de reconnaissance mutuelle, Israël a reconnu officiellement le Kosovo, ancienne province serbe ayant proclamé en 2008 son indépendance, comme un État indépendant, rejoignant ainsi la plupart des pays occidentaux mais pas la Serbie, la Chine et la Russie.

Le Kosovo et Israël ont établi des relations diplomatiques en février au grand mécontentement de Belgrade qui ne reconnaît pas l’indépendance de son ex-province.

