Football – Le kop valaisan sans tribune pour le prochain Sion – Saint-Gall Après les débordements du 12 novembre (Sion-St-Gall 2-7), la sanction de la SFL est tombée: 20 000 francs d’amende pour les deux clubs. Et la tribune des supporters valaisans fermée pour le 25 février et la venue des Brodeurs. Daniel Visentini

Après les débordements à Tourbillon contre Saint-Gall, le 12 novembre, les supporters du FC Sion s’étaient aussi signalés avec fusées et pétards au Stade de Genève, le 29 janvier, provoquant quatre interruptions de match. Là aussi, il y a enquête de la SFL. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

La sanction est enfin tombée, près de trois mois après les événements lors du Sion – Saint-Gall qui s’était déroulé le 12 novembre et qui s’était terminé dans le plus grand désordre, avec des supporters valaisans s’en prenant aux supporters saint-gallois et provoquant leur riposte. La punition: 20 000 francs d’amende aux deux clubs. Et la tribune supporters de Tourbillon qui sera fermée lors du prochain Sion – Saint-Gall, le 25 février.

Petit rappel des faits. Le samedi 12 novembre, juste avant la pause pour le Mondial, le FC Sion avait été déclassé à Tourbillon, encaissant un humiliant 7-2 face à Saint-Gall. Outre la provocation de Mario Balotelli, avec son t-shirt où figurait un parapluie, une signification italienne pour évoquer un doigt d’honneur sans le montrer, il y avait eu ensuite de sérieux débordements.

Les supporters valaisans, ulcérés par la déculottée, s’en étaient allés attaquer leurs homologues saint-gallois, en les visant avec des engins pyrotechniques. Inutile de préciser que ces derniers avaient réagi, le tout se terminant dans un chaos inacceptable. Mais pour le coup, l’amende est la même des deux côtés, alors qu’un groupe a été attaqué par l’autre: Saint-Gall pourrait faire recours contre ce jugement. Sion aussi d’ailleurs.

La SFL s’était aussitôt emparée du dossier. Rapidité dans l’ouverture d’une enquête et d’une procédure contre le FC Sion et le FC Saint-Gall, chaque club étant responsable du comportement de ses propres supporters (responsabilité causale). En revanche, lenteur de l’appareil administratif de la ligue: il aura donc fallu attendre trois mois pour qu’une sentence soit prononcée.

À ce rythme, il faut espérer que la décision qui portera principalement sur le comportement des supporters valaisans lors du Servette-Sion du 29 janvier (l’autorité disciplinaire a ouvert une enquête), puisse tomber avant la fin de la saison…

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

