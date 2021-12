Radio – Le «Kiosque à musiques» souffle ses 50 bougies à Genève L’émission hebdomadaire a eu lieu samedi matin en direct du BFM avec un Jean-Marc Richard aussi inusable que le programme. Pascal Gavillet

Samedi matin sur la scène du BFM, Camille et Julie Berthollet et le Brass Band Arquebuse. PIERRE ALBOUY

Cinquante ans de fanfares, de brass bands, de chorales, de musique amateur, d’accordéonistes, de cor des Alpes et de groupes folkloriques. Non, nous ne sommes pas dans «La chance aux chansons» de Pascal Sevran, mais dans «Le kiosque à musiques», inusable rendez-vous hebdomadaire de la RTS. L’émission fête cette année ses cinquante bougies. Et déploie pour cela les grands moyens, opérant une tournée romande qui s’est achevée ce samedi à Genève, au BFM.

De Monthey à La Tour-de-Trême, de Rolle à Cortaillod, de Delémont à Genève, le circuit s’est donc terminé samedi. Fidèle au poste, Jean-Marc Richard, qui présente l’émission depuis vingt-deux ans, possède toujours cette énergie rassembleuse et donne la pêche à 11 heures du matin, au moment de prendre l’antenne en direct sur la Première, alors qu’il fait dehors un froid à geler les pierres. L’annonce de la météo, justement, puis l’implacable décompte et l’antenne est prise.