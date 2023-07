Terroir à Genève – Le kebab, oui, mais avec toutes ses valeurs locales La Fête de l’Agriculture, c’est aussi l’occasion de découvrir des restaurateurs genevois. Rencontre avec Romain Oeggerli et ses sandwichs pleins de saveurs. Léa Frischknecht

Romain Oeggerli, cofondateur du «Alles Gut! Gemüse Kebab». Nicolas Dupraz

Qui a dit que kebab rimait avec malbouffe? Depuis octobre 2020, Romain Oeggerli et son associé Yohann Pellaux proposent une version plus saine du célèbre sandwich turc. Chez «Alles Gut! Gemüse Kebab», les légumes – locaux et de saison – sont à l’honneur. Servis dans des petits pains ou des galettes, mariés à plusieurs sauces, agrémentés de feta, d’herbes fraîches et éventuellement de poulet, ces kebabs genevois seront à découvrir lors de la Fête de l’agriculture genevoise.