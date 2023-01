Street Food – Le kébab éthique et choc Yohann et Romain ont ramené de Berlin le mythique Mustafas Gemüse Kebap à Genève. Jérôme Estebe

Les deux copains genevois, Yohann et Romain à l’enseigne de Gemüse Kebab. Lucien Fortunati

C’est l’histoire de deux copains genevois, Yohann et Romain, en goguette à Berlin. Un beau jour – ou était-ce une nuit? – ils découvrent le mythique Mustafas Gemüse Kebap. Coup de foudre. Illumination. Le tandem décide d’importer «la meilleure recette de kebab au monde» sous nos cieux lémaniques. Ils enchaînent tests, essais, rencontres avec artisans et producteurs du cru. Peaufinent leur projet, qui conjugue gourmandise et éthique. C’est un kebab «écoresponsable et socialement engagé», mais aussi drôlement soigné, qu’ils proposeront. Ils inaugurent en octobre 2020, lors de la brève accalmie pandémique, leur arcade nichée à une encablure d’Uni Mail.

Un sandwich pour 13,90fr avec des produits genevois.

C’est donc un public largement estudiantin qui se presse au Gemüse. Même s’il n’est nullement nécessaire d’user ses culottes sur les bancs de la faculté pour se pâmer devant ce kébab farci de poulet mariné, feta, crudités, légumes grillés et herbettes fraîches; le tout oint de trois sauces maison. Un sans-faute pour 13 fr. 50, qui met tout le monde d’accord. La maison propose des versions vegge et végan toutes aussi probantes. La grande majorité des ingrédients est produite dans le canton. C’est donc avec la conscience immaculée qu’on se lèche les doigts.

Gemüse Kebab. Quai Ernest-Ansermet, 2. Lundi-samedi dès 11 h 30, menu 18,50fr, sandwichs 10 à 14 fr.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.