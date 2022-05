Hockey sur glace – Le Kazakhstan se sauve contre l’Italie Battus dans leur dernier match du Mondial en Finlande, les Italiens sont relégués. Dans l’autre groupe, les États-Unis se profilent comme les adversaires des Suisses en quarts. Yves Desplands

Mikhail Rakhmanov et les Kazakhes sont venus à bout de l’Italie (ici le gardien Andreas Bernard Phil Pietroniro). AFP

Le Kazakhstan a sauvé sa place dans l’élite du hockey mondial en s’imposant 5-2 lundi contre l’Italie, au Mondial en Finlande. Cette victoire permet aux hommes de Yuri Mikhailis de terminer sixièmes du groupe de la Suisse.

Les Italiens, eux sans victoire durant ce championnat du monde, sont derniers et relégués. Un résultat logique au regard des résultats kazakhs durant cette compétition. Eux qui ont fait douter la Suisse et le Canada ont définitivement sorti l’Italie en marquant deux buts dans le dernier tiers alors que le score était de 3-2 en leur faveur. Roman Starchenko (44e) et Nikita Mikhailis (47e), le fils du coach, ont brisé les derniers espoirs transalpins.

Les Tchèques troisièmes

Dans le groupe B, la rencontre entre les États-Unis et la République tchèque a peut-être désigné le futur adversaire de la Suisse en quarts de finale.

Les Tchèques se sont imposés 1-0 grâce à une réussite de Matej Blumel (8e) et ils ont pris la troisième place de la poule, trois points devant les Américains qui sont, pour l’heure, les opposants aux hommes de Patrick Fischer.

Mais le dernier match des USA contre la Norvège et des Tchèques contre la Finlande (mardi), livreront le classement définitif.

