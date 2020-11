«Un ordre basé sur de faux documents» Afficher plus

Visé directement par le séquestre planétaire de ses avoirs ordonné lundi par la justice britannique, Illiyas Khrapunov réplique.

Comptes chez Pictet, chez UBS… êtes-vous l’homme de paille cachant les milliards de votre beau-père en Suisse?

À ce stade de la procédure, ni Muktar Ablyazov ni moi-même n’avons été entendus. L’ordre britannique repose entièrement sur les allégations du Kazakhstan. Or, celles-ci sont totalement fantaisistes. Comment pourrions-nous être les ayants droit de comptes qui transfèrent des dizaines de millions à gauche et à droite, alors que nous faisons déjà l’objet d’un gel mondial de nos avoirs depuis 2009 et 2015 respectivement?

Toutes les prétendues preuves figurant au dossier, que nous venons de découvrir, sont des faux. Certaines falsifications se voient à l’œil nu sur les documents. Le président de la BTA affirme sous serment que j’ai «récemment fermé un compte chez Pictet où il y avait 81 millions d’euros». Faux. Je n’ai jamais eu de compte chez Pictet. Il est choquant que le juge Calver soit malgré tout entré en matière. D’autant plus choquant qu’ailleurs en Europe, et même en Suisse, la méfiance devient désormais la règle face aux accusations de la dictature kazakhe.

Des faux? Comment le prouver?

Je vais écrire à toutes les banques citées – UBS, Credit Suisse, Pictet, etc. – pour leur demander de prendre position et d’établir la vérité, c’est-à-dire de révéler l’existence de documents falsifiés portant leur logo.

La justice britannique vous avait condamné il y a deux ans à rendre 500 millions. Où en est-on?

Le 19 novembre dernier, le Tribunal genevois de première instance a refusé de reconnaître la validité de cette décision britannique. Le juge s’est dit «choqué» de constater de quelle manière mes «droits fondamentaux» avaient été violés par le tribunal londonien. En continuant à prendre pour argent comptant les affabulations du gouvernement kazakhe, la justice britannique s’isole et se ridiculise aux yeux du monde entier.

La dernière traque des avoirs de votre beau-père vise Bulat Utemuratov. Quel rôle joue ce dernier?

La personne présentée comme notre complice est l’un des plus puissants hommes d’affaires du Kazakhstan, considéré comme l’homme de paille de l’ex-président Noursoultan Nazarbaïev en personne. Manifestement, quelqu’un au Kazakhstan veut le faire tomber. On assiste à une lutte de pouvoir au plus haut niveau de l’État, ce qui semble indiquer que Nazarbaïev commence à perdre le contrôle.

