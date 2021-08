L’éditorial - Le juste prix pour manger plus écolo

Consommer des aliments plus respectueux de l’environnement, cela a un coût. Notre série d’articles sur les produits bios, qui s’achève aujourd’hui, le montre: pour les milieux agricoles, le bio, c’est beaucoup de sueur, un grand sang-froid face aux aléas de la nature, et parfois des larmes. Quand le soleil n’est pas au rendez-vous, comme cet été, la facture est encore plus salée pour les exploitations bios que pour les autres.

Près de la moitié des Genevois ont voté en faveur des initiatives antipesticides le 13 juin. Cela prouve qu’ils se soucient de l’impact environnemental des denrées qu’ils achètent. Très bien. Encore faut-il être prêt à en payer le prix. Car renoncer aux pesticides et autres engrais chimiques accroît la charge de travail des agriculteurs, tout en faisant baisser le rendement des cultures. Et le prix de vente des produits bios dans le commerce ne compense pas toujours les efforts consentis.

Or, si les Genevois se sont rués sur les marchés à la ferme quand les frontières étaient fermées, pendant le confinement du printemps 2020, beaucoup ont depuis repris leurs habitudes du monde d’avant, en allant faire leurs courses en France voisine pour faire des économies. Certes, la différence de prix de part et d’autre de la frontière a parfois de quoi étonner. Mais les salaires des ouvriers agricoles à Genève sont parmi les plus élevés au monde, car le coût de la vie y est aussi très élevé. Et pourtant, l’agriculture est l’un des deux seuls secteurs économiques exempts du salaire minimum de 23 francs par heure que les électeurs genevois ont plébiscité dans les urnes l’an dernier. Sachant que sur le budget des ménages, les Suisses dépensent proportionnellement beaucoup moins que leurs voisins pour se nourrir, ils peuvent peut-être faire un effort. N’oublions pas la dimension humaine du développement durable.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.