Procès du meurtre de George Floyd – Le jury est parvenu à un verdict Après trois semaines de procès, les jurés sont parvenus à une sentence qui sera lue ce mardi entre 15h30 et 16h00 à Minneapolis (entre 22h30 et 23h00 en Suisse).

Le jury s’était retiré lundi pour délibérer à huis clos, après avoir entendu les ultimes arguments de l’accusation et de la défense. AFP

Les jurés au procès du policier américain Derek Chauvin, accusé d’avoir tué George Floyd l’an dernier, sont parvenus à un verdict mardi, a annoncé le tribunal. La sentence sera lue à la cour peu après dans l’après-midi.

«Un verdict a été obtenu et sera lu publiquement au tribunal entre 15h30 et 16h00» à Minneapolis (entre 22h30 et 23h00 suisses) ce mardi, a indiqué la cour. Le jury s’était retiré lundi pour délibérer à huis clos, après avoir entendu les ultimes arguments de l’accusation et de la défense.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.