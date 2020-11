Coronavirus – Le Jura annonce un allégement des mesures par étapes Le gouvernement jurassien a dévoilé vendredi un calendrier pour l’allégement des mesures de sécurité sanitaire et propose au Parlement d’octroyer un crédit de 10 millions de francs aux entreprises frappées par la crise.

Le ministre de l’économie et de la santé Jacques Gerber photographié le 9 novembre à Delsberg (JU). KEYSTONE

Le Gouvernement jurassien vient en aide aux entreprises frappées par les conséquences du Covid. Il propose au Parlement de leur octroyer un crédit de 10 millions de francs. Dans le même temps, le canton dévoile un calendrier pour alléger les mesures sanitaires avec la réouverture des musées et des cinémas.

Les entreprises jurassiennes dont les revenus ne couvrent plus les charges incompressibles en raison du Covid et celles qui veulent innover ou investir pour surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie pourront prétendre à l’obtention d’un soutien. Ces mesures s’ajoutent au dispositif fédéral relatif aux cas de rigueur.

Le Gouvernement jurassien a également approuvé un nouveau train de mesures à hauteur de 1,5 million de francs pour soutenir le secteur culturel. Cette somme est prévue pour indemniser les entreprises culturelles pour les pertes subies du 26 septembre 31 décembre.

Mesures allégées en plusieurs étapes

Lors de sa conférence de presse vendredi, le Gouvernement a dévoilé un calendrier pour alléger progressivement le dispositif cantonal de lutte contre la propagation du Covid-19. Mais il a précisé qu’une dégradation de la situation sanitaire pourrait remettre en question ces assouplissements.

Dès le 30 novembre 2020, la pratique du sport sera autorisée (à l’exception des sports de contact entre 12 et 15 ans), de même que les activités culturelles par les enfants et adolescents de moins de 16 ans ainsi que l’éducation physique à l’intérieur dans le secondaire I et II, moyennant le respect des distances ou le port du masque pour le secondaire I et le respect des distances et le port du masque pour le secondaire II.

Dès le 10 décembre, les restaurants et les musées pourront rouvrir.

À partir du 17 décembre, les rassemblements privés de maximum dix personnes seront à nouveau autorisés. Cette date coïncide aussi à la réouverture des salles de cinéma, de concerts et de théâtre avec un nombre limité de spectateurs. L’accès aux infrastructures sportives pour les activités à l’intérieur sera également possible pour les personnes de plus de 16 ans.

Le nombre de cas positifs au Covid-19 est en baisse mais reste à un niveau élevé, selon les autorités sanitaires. Le canton comptait 40 nouveaux cas jeudi à minuit et 30 malades étaient hospitalisés à l’Hôpital du Jura parmi lesquels six étaient aux soins intensifs, soit une occupation complète des capacités habituelles.

La crise sanitaire pèse lourd sur les finances jurassiennes Afficher plus Les conséquences de la crise sanitaire péjorent lourdement les finances cantonales jurassiennes. La projection de bouclement actualisée récemment esquisse un déficit pour 2020 de l’ordre de 35 à 40 millions de francs. Le budget 2020 tablait sur un déficit de 3,9 millions. Une fois les parts fédérales déduites, l’impact net est projeté à 31 millions pour l’année 2020, a estimé vendredi le canton du Jura. Les charges dans le domaine sanitaire se chiffrent à trois millions de francs. Les mesures de soutien décidées jusqu’à ce jour représentent 22 millions. Le manque à gagner au niveau des recettes est estimé à 12 millions de francs. Pour le Gouvernement jurassien, aux défis sanitaire, économique et social de la pandémie suivra celui sur les finances publiques.

ATS/NXP